Laspunta.it - Pomezia, al via i lavori dei giardini di via Farina e l’area verde tra via del mare e via Roma.

Leggi su Laspunta.it

Dopo anni di abbandono, idi Viache si trova tra Via dele Via, saranno coinvolte in un progetto di riqualificazione. L’avvio deiè previsto per lunedì 17 febbraio.Il progetto di riqualificazione prevede: La rimozione delle attuali alberature, riscontrate essere ammalorate a seguito di valutazioni fitosanitarie specifiche e ripiantumazione di nuovi alberi idonei al contesto; la bonifica del territorio con ripristino delle pendenze e una pavimentazione progettata per un drenaggio efficace, nel rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche;il rifacimento del camminamento di collegamento trae idi Via; l’illuminazione delcon l’impiego di materiali ecocompatibili e sistemi energetici efficienti, utilizzando il sistema d’illuminazione LED; l’installazione di elementi di arredo urbano adeguati al contesto; la predisposizione di un impianto di videosorveglianza per la messa in sicurezza di tutta