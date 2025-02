Lanazione.it - "Polizze fasulle. E’ già pronta l’interrogazione"

Leggi su Lanazione.it

GROSSETO "Ottima l’iniziativa segnalata da parte del presidente di Confconsumatori, Marco Festelli a tutela dei risparmiatori grossetani contro la compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux, dichiarata in liquidazione, che ha piazzato in Italia, tramite canali di brokeraggio assicurativi e finanziari, oltre 110milavita di Ramo I°, dei quali anche 5 in provincia di Grosseto". A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. "Ho giàun’Interrogazione parlamentare, - spiega Rossi - che depositerò a inizio settimana, con la quale chiederò al ministero degli Affari esteri e al ministero delle imprese e Made in Italy quali iniziative intenderanno assumere per la tutela del risparmio e dei risparmiatori italiani al fine di istituire per gli assicurati/risparmiatori italiani una procedura rapida e snella, magari anche attraverso un portale ad hoc, che eviti l’ausilio di studi legali Lussemburghesi, con l’assistenza delle associazioni dei consumatori.