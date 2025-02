Internews24.com - Politano prova a scuotere il Napoli dopo il pari con la Lazio: «Prendiamo la corsa per tornare a correre» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneililcon la: «laper». Il messaggio socialAttraverso i profili profili social, Matteoa rialzare la testa e dare una scossa a tutto ilil pareggio rimediato ieri sera dai partenopei contro ladi Marco Baroni per 2 a 2. Un risultato che rischia di far perdere la testa della classifica alla squadra di Antonio Conte: gli azzurri hanno infatti soltanto due punti di vantaggio sull’Inter e, qualora stasera i nerazzurri di Simone Inzaghi riuscissero a battere la Juventus di Thiago Motta, volerebbero al primo posto in classifica in Serie A compiendo il soprasso a pochi giorni dallo scontro diretto contro i partenopei. Questo il messaggio mandato da Matteosul suo account Instagram.