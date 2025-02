Pianetamilan.it - Polemiche contro gli arbitri. La furia di Gasperini dopo il Bruges | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

la sconfitta per 2-1 subita in casa dele causata da un rigore molto dubbio, Gian Pierosi è sfogato in conferenza stampala sconfitta per 2-1 subita in casa dele causata da un rigore molto dubbio, Gian Pierosi è sfogato in conferenza stampa: "Gara falsata dal rigore, ormai nel calcio vedo solo gente che fa sceneggiate e sfrutta mezzucci per vincere". Le parole riprese da Gazzetta.it.