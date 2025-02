Ilgiorno.it - Più di venticinque interventi di soccorso sulle piste. Complice la bella giornata di sole sui tracciati

Sabato di tempo splendido ma anche di superlavoro per i soccorsi. Più di 25 glie per alcuni sono stati attivati anche l’elie ilAlpino. Gli esperti della Stazione di Morbegno, sono intervenuti anche nel tardo pomeriggio di venerdì per un uomo scivolato in un canale impervio nella zona di Buglio in Monte, a una quota di circa 400 metri. Nove i tecnici impegnati, insieme con la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. I soccorritori si sono calati per una trentina di metri e hanno raggiunto l’infortunato, che dopo essere stato messo in sicurezza, è stato recuperato dell’elie trasportato in ospedale. S.B.