Sport.quotidiano.net - Pistoiese, il derby col Prato si colora d'arancione: 2-0 al "Melani"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pistoia, 16 febbraio 2025 – Ilè ancora. Laconferma la superiorità di classifica nei confronti del, sconfiggendo 2-0 i lanieri al “Marcello”, nella settima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. In virtù di questo successo, gli uomini guidati da Alberto Villa restano al quarto posto della graduatoria con 45 punti, in zona-playoff, distanziati di 12 lunghezze dalla capolista Forlì quando mancano 10 turni alla fine della stagione regolare (precedono gli arancioni anche Ravenna 55 e Tau 49). Domenica prossima 23 febbraio, lasarà impegnata sul campo della Sammaurese, penultima a 19 punti, in piena lotta-salvezza. Un gol per tempo: Simeri nella prima frazione di gioco, Maloku nella seconda. Una partita dominata dai padroni di casa.