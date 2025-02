Sport.quotidiano.net - Pisa, grandi occasioni in riviera. Lo Spezia pareggia a Modena. Inzaghi può tentare l’allungo

Facciamo così: se oggi pomeriggio dovesse andare come tutti ci auguriamo, prepariamo un cesto con i prodotti tipici delle terre die inviamolo a Giovanni Zaro. Non nascondiamoci, anche perché lo ammise qualche settimana fa capitan Caracciolo: "In una volata così avvincente per la Serie A, chiunque gufa le dirette concorrenti alla televisione". E quindi non facciamo i "santarellini" di turno: quando al minuto 96 dil’attaccante ligure Kouda si è ritrovato a tu per tu con la porta emiliana, abbiamo dato fondo a tutte le macumbe possibili. La respinta del difensore gialloblu sulla riga di porta ha fatto il resto: la prima inseguitrice delha in parte steccato, rosicchiando un solo punticino alla compagine di Pippo. "Padroni del nostro destino, consapevoli di saper fare cose straordinarie": sono le parole che il tecnico piacentino ha scelto per presentare la sfida del "Manuzzi".