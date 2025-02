Ilrestodelcarlino.it - Piazza San Pio X, ecco il cronoprogramma

Verrebbero completati entro l’estate, i lavori di realizzazione dei sottoservizi in zona San Pio X: intervento fondamentale per portare a termine il comparto del piano particolareggiato che include la famigeratae che sono ripartiti la scorsa settimana. Nei mesi scorsi si era reso necessario modificare il percorso di deflusso delle acque bianche, in modo tale che gli scavi non interferissero con altri sottoservizi. "E’ la parte dell’intervento che spetta all’ente – spiega il vicesindaco Tonino Capriotti – Stiamo procedendo per dare garanzie ai cittadini di Marina di Sotto, che attendono la riqualificazione del quartiere da decenni. Generare nuove aree di socializzazione significa migliorare la vivibilità della città". Come verrà la nuova? La superficie, che verrà realizzata dalla Arcadia61 – con un investimento di 1,8 milioni – si estenderà per 5.