Nerdpool.it - Phil Spencer “Il progetto multipiattaforma funziona, Xbox non diventerà un editore”

Leggi su Nerdpool.it

In un’intervista recente conEra,, capo di, ha nuovamente sottolineato la strategia di Microsoft nel settore dei videogiochi. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare dopo le numerose acquisizioni di studi,non intende diventare untradizionale che compete direttamente con Sony e Nintendo sul terreno delle esclusive.ha ribadito che l’obiettivo principale diè raggiungere i giocatori ovunque essi siano. Questo significa espandere l’ecosistemaben oltre la console, portando i giochi e i servizi su PC, dispositivi mobile e attraverso il cloud gaming. La visione è quella di unGame Pass accessibile su diverse piattaforme, permettendo ai giocatori di fruire dei contenutiindipendentemente dal dispositivo in loro possesso.Le parole dichiariscono che la strategianon è solo una fase transitoria, ma un elemento centrale e duraturo per