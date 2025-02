Terzotemponapoli.com - Petrazzuolo: “Napoli, dopo 3 pari urge una vittoria”

Il pareggio con la Lazio ha un sapore dolce-amaro, ma la squadra di Conte deve ritrovare il successo per restare in corsa. Di seguito il parere di.Un altro pareggio che lascia l’amaro in boccaIlinfila il terzo pareggio consecutivo, questa volta contro la Lazio,quelli con Roma e Udinese. Un risultato che, se da un lato tiene aperta la corsa per i primi posti, dall’altro lascia il rimpianto per non aver portato a casa i tre punti. La partita dell’Olimpico ha riportato alla memoria un episodio della scorsa stagione: il gol del pareggio all’87° minuto, questa volta firmato da Dia. Un déjà-vu che i tifosi sperano sia di buon auspicio, come accadde con la Salernitana prima della conquista del terzo scudetto.: Le difficoltà e le scelte obbligateConte sta facendo i conti con una serie di assenze pesanti, soprattutto sulla fascia sinistra.