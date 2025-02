Europa.today.it - Perde il controllo della moto dopo un sorpasso e si schianta nel torrente

Leggi su Europa.today.it

Unciclista di 61 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Villanova dello Judrio, in provincia di Udine. Il centauro, residente a Gradisca d'Isonzo T.L., viaggiava in direzione Gorizia quando ha perso ila seguito di un tentativo di