Nerdpool.it - Perché Spock si definisce “secondo ufficiale” e non “primo ufficiale” nella prima stagione di Star Trek

Leggi su Nerdpool.it

Mr.(Leonard Nimoy) è uno dei personaggi più iconici di: The Original Series, madella serie, in un episodio specifico, siin modo curioso come “” della USS Enterprise. Questo dettaglio sembra contraddire il suo ruolo diScientifico sotto il comando del Capitano James T. Kirk (William Shatner). Mausa questa terminologia in un episodio della?L’episodio in cuisi”Nell’episodio The Enemy Within della, a seguito di un malfunzionamento del teletrasporto, il Capitano Kirk viene sdoppiato in due versioni opposte: una malevola e una compassionevole, entrambe incomplete e destinate a indebolirsi senza l’altra. In questo contesto,utilizza l’espressione “”, l’unica volta in tutta la serie classica in cui lo fa.