Ultimouomo.com - Perché Sinner ha accettato l'accordo con la WADA

Leggi su Ultimouomo.com

La spada di Damocle se non è caduta si è quantomeno dissolta. La notizia che della mattinata italiana di sabato 15 febbraio è di quelle in grado di prendersi i titoli anche nella settimana di Sanremo.e Jannikcon un comunicato congiunto e una decisione che confermano e smentiscono allo stesso modo le paure dell’Italia tennistica di questi mesi. Il numero uno del mondo sarà squalificato dal tennis per i prossimi tre mesi; la squalifica è iniziata il 9 febbraio e terminerà il 4 maggio.Un fulmine che nessuno era stato in grado di anticipare. La sentenza, essenzialmente uno scontro finale tra ITIA econtro la, era inizialmente prevista il 16 o il 17 aprile al TAS di Losanna., i suoi tifosi, e il mondo del tennis erano in trepidante attesa della risoluzione di un caso che era stato rivelato al pubblico poco prima dello US Open 2024, e in cui i tempi della giustizia con il ricorso tardivo della, erano stati lunghi e pesanti.