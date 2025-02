Fanpage.it - Perché Meta sta costruendo un cavo sottomarino che unisce i cinque continenti

Leggi su Fanpage.it

Ilavrà punti di sbarco negli Stati Uniti, Brasile, India, Sudafrica e altre regioni chiave.utilizzerà 24 cavi di coppia in fibra "per guidare l’innovazione dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo”, come spiega l'azienda.