Per vivere più a lungo devi imparare a dormire bene

è un ingrediente prezioso per la longevità. Si dice che una vita piena ha più a che fare con la qualità che con la quantità. Quando si tratta diperò, in particolare di sonno perpiù a, non sarebbe bello farsi accogliere dalle braccia di Morfeo per rigenerare sia il corpo sia la mente?Power 9, i 9 principi seguiti dalle persone più longeve al mondoEcco come strutturare le tue giornate per prepararti a una vita lunga e sana attenendoti ai precetti dei Power 98 ore a notte non è detto sia la cosa migliore per tuttiFin dai tempi delle caverne, si dormiva meno delle 8 ore di sonno considerate canoniche. Lo sostiene anche il nuovo libro di Merijn van de Laar, un terapista del sonno. Secondo lui, anche noi dovremmo smettere di pensare al sonno in termini di oreIl sonno, e la scienza lo dimostra, è strettamente legato alla durata e alssere della nostra vita.