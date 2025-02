Ilveggente.it - Per Sinner è ancora un tabù: missione fallita

Jannik, bisognerà attendereun po’ perché si possa parlare di sorpasso: i tempi non sono, evidentemente,maturi.I risultati ottenuti sul campo da gioco gli hanno fruttato, udite udite, la bellezza di 25,3 milioni di dollari. Le collaborazioni con gli sponsor, invece, gliene sono valsi altri 27. In totale, dunque, conti alla mano, nel solo anno 2024, quello in cui è definitivamente esploso, Jannikha incassato ben 52,3 milioni di dollari.Perun(AnsaFoto) – Ilveggente.itA noi potrebbero sembrare tanti, ma non lo sono. O meglio, pochi non sono di certo, ma non sono comunque bastati a fare in modo che il fenomeno altoatesino rompesse uno deipiù antichi di tutti i tempi. Nella top 100 degli sportivi più pagati lo scorso anno, elaborata da Sportico, il numero 1 del tennis mondiale non compare, come forse ci saremmo aspettati, tra i primi classificati.