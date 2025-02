Veronasera.it - Per più di un mese vietati sosta e transito in un tratto di Via Quinzano

A partire da domani, 17 febbraio, saranno vietate laed ilagli autoveicoli in Via, a Verona.I divieti sono necessari per permettere ad Acque Veronesi di sostituire e riammodernare le reti idriche. L’intervento a, durerà indicativamente una quarantina di.