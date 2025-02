Lanazione.it - Per il Gambassi trasferta insidiosa ad Ambra. Anche il Santa Maria deve affilare le unghie

Leggi su Lanazione.it

oggi per il, che alle 15 sarà di scena adper la ventiduesima giornata del girone E di Prima Categoria. Pur distanziati di 11 lunghezze dai giallorossi termali, infatti, gli aretini si sono in una posizione tutto sommato tranquilla di classifica ed hanno costruito proprio sul terreno amico gran parte delle loro fortune. Davanti al proprio pubblico l’ha subito solo due sconfitte conquistando 16 punti negli altri quattro incontri (4 vittorie e altrettanti pareggi). Fuori casa gli uomini di Falco finora hanno però perso una sola volta incassando appena sette reti, record del raggruppamento insieme all’Audace Galluzzo. Sfide interessanti, per i rispettivi obiettivi,quelle che attendono le cinque formazioni del circondario impegnate nel campionato di Seconda Categoria (fischio d’inizio questo pomeriggio alle 15).