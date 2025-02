Quifinanza.it - Pensioni basse, tutti bonus e agevolazioni messi a disposizione dall’Inps

Stando all’OsservatorioInps, il 70% dei pensionati percepisce meno di mille euro al mese, una somma piuttosto ridotta considerando il costo della vita e i recenti rincari. In questo contesto, ogni forma di supporto dedicata a questa fascia di età contribuisce a rendere più sostenibile la quotidianità dei pensionati. L’Inps ha messo adiversiper quegli anziani che fanno fatica ad arrivare a fine mese con la loro pensione. Ecco quali sono.Assegno di inclusione, di cosa si trattaL’Assegno di Inclusione è un sostegno economico rivolto alle famiglie con Isee basso, comprendenti disabili, minori o over 60. Introdotto in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, può essere richiesto dai nuclei familiari con almeno un componente over 60 e un reddito inferiore a 6mila euro.