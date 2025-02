Ilfogliettone.it - Pensione di reversibilità, la Cassazione ha ribaltato tutto: ora non prendi più un euro | Non ti mandano neppure una lettera

Leggi su Ilfogliettone.it

Novità importante per i percettori delladi, una sentenza dellaha messo in chiaro cosa succede. Ladirappresenta un importante sostegno economico per i familiari di un lavoratore o pensionato deceduto. Questa forma di tutela previdenziale nasce dalla necessità di garantire un’adeguata protezione a coloro che si trovano improvvisamente a dover affrontare una perdita economica a causa del decesso del loro congiunto.In pratica, ladipermette ai superstiti di continuare a beneficiare, almeno in parte, dellache spettava al defunto. In questo modo, si cerca di mitigare gli effetti negativi che la perdita di un familiare lavoratore può avere sulla situazione economica del nucleo familiare, sopratquando il defunto era l’unico o il principale percettore di reddito.