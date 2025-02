Quifinanza.it - Pensionati residenti all’estero, a quali controlli fiscali sono sottoposti

Leggi su Quifinanza.it

Trasferirsiper godersi la pensione, in un luogo da fiaba con il sole tutto l’anno, è il sogno che accomuna molte persone. Forti di una pressione fiscale più benevola rispetto a quella italiana – che permette di ottenere un assegno previdenziale netto più alto –in molti a essersi trasferiti in Grecia, Tunisia o a Cipro (solo per fare alcuni esempi), per riuscire a risparmiare sulle tasse da versare ogni anno.La scelta di trasferirsiè lecita, non vi è nulla di illegale nel trovare casa oltre confine e continuare a percepire la pensione. Tale decisione è però sottoposta a deiferrei da parte dell’Agenzia delle Entrate, che vuole evitare dei trasferimenti fittizi di residenza fiscale. Iche vengono effettuati hanno uno scopo ben preciso: accertarsi se un determinato soggetto sia ancora residente in Italia.