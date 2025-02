Lanazione.it - "Pensiamo al campo. Serve un segnale"

Leggi su Lanazione.it

Vincere e non pensare a quel che potrebbe succedere fuori dalin futuro. La prima squadra della Zenith Prato oggi alle 14.30 dovrà vedersela con il Corticella al Lungobisenzio in un altro scontro diretto salvezza del girone D di serie D. Impossibile non pensare a tutto il polverone che si è alzato in settimana attorno al reclamo presentato dal Cittadella Vis Modena, che ha aperto possibili scenari allarmanti in caso di effettiva irregolarità nel tesseramento del difensore Tempestini. Per precauzione, fino a che il giudice sportivo non si pronuncerà in merito, il giocatore non verrà inserito nelle note e quindi oggi non sarà a disposizione di mister Settesoldi, che dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Cellai e l’assenza per squalifica di Perugi. E’ lo stesso allenatore bluamaranto, però, a cercare di riportare l’attenzione dei suoi sulle vicende die a far concentrare tutti sulle vicende sportive mettendo in calcio d’angolo tutto il resto.