Sport.quotidiano.net - Pecci vede solo rossoblù. "Castro top, Lucumi quasi. Questo Bologna mi diverte. Ora è più forte della Juve»

Leggi su Sport.quotidiano.net

-Torino nel diluvio del Dall’Ara vale il diluvio di spunti che offre, il giorno dopo, una chiacchierata con Eraldo. Elogi per Italiano, premonizioni per, bastonate per Motta, punturine per. E il riconoscimento dei meriti di un club, il, che mostra i segnali di chi vuole diventare grande (e in parte c’è già riuscito)., la morale di-Torino decisa dall’autogol al novantesimo di Biraghi è che spesso la fortuna aiuta gli audaci? "Al Dall’Ara c’è stata una squadra che ha giocato meglio e una che ha giocato peggio. E la vittoria è andata a chi ha giocato meglio, cioè al". Tutto è bene (per il) ciò che finisce bene: ma quanti rischi. "E’ la storiacoperta corta: se vuoi coprire i piedi resta scoperta la faccia. Tradotto: se vuoi attaccare sempre qualche rischio dietro inevitabilmente lo corri.