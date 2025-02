Dayitalianews.com - Paura in un agriturismo nel Vercellese: intossicati 18 ospiti, nella notte, dal monossido di carbonio

Sono cinque le persone più gravi, portate in ospedale.L'allarme è scattato alle 3 diin uncampagna in provincia di Vercelli, dove 18 persone, sono state soccorse dopo aver respiratodi, almeno, secondo le prime ipotesi. Cinquedell'sono stati portati in ospedale in codice giallo. Le altre sarebbero in condizioni meno preoccupanti. Il fatto è accaduto a Motta de' Conti, piccola località quasi al confine con la Lombardia. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzato e due di base. I 18sono stati trasportati negli ospedali di Vercelli e di Casale. Sul luogo sono anche arrivati i vigili del fuoco, oltre a un mezzo della Croce rossa di Casale per i pazienti meno gravi.