Liberoquotidiano.it - Paura ai Campi Flegrei, la terra trema ancora: avvertita la scossa più forte in zona dall'inizio del 2025

L'Italia. Domenica 16 febbraio unadi terremoto di magnitudo 3.9 è stataneie nelle aree e nei quartieri limitrofi di Napoli, da Agnano a Fuorigrotta, da Pianura a Soccavo. Quella avvenuta verso le 15.30 si tratta dellapiùindel. L'epicentro è stato individuato nel mare davanti a Pozzuoli, a una profondità di 2,5 chilometri. In Prefettura a Napoli, in considerazione della portata dell'evento, il prefetto Michele di Bari ha subito convocato il tavolo per il monitoraggio della situazione in collegamento con i comuni. Mentre è già stata diramata la notizia che le suole rimarranno chiuse domani a Pozzuoli per permettere le verifiche sulle strutture scolastiche dopo la. A Napoli il Comune ha fatto sapere che "non si registrano problemi nelle strade né sono pervenute richieste ai vigili del fuoco".