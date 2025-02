Ilgiorno.it - Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea

(Lecco), 16 febbraio 2025 –in fiamme sulla Statale. Ildel veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in, ha fatto in tempo solo adre e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili dela bordo di duepombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel tratto di carreggiata, e poi le hanno spente. Per consentire ai vigili deldi operare in sicurezza e per non mettere a repentaglio gli altrimobilisti di passaggio, gli agenti della Polizia stradale hanno chiuso lain entrambi i sensi di