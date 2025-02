Notizie.com - Patatine salutari al supermercato? Attenzione, alcune informazioni non sono corrette: consigli per l’acquisto

Leggi su Notizie.com

Anche voi vi sarete imbattuti in slogan pronti a invogliarvi ad acquistareal, fateperché a volte leingannevoli.al? Fai, non tutte leper(Notizie.com)“Non fritte”, “Con il 50% di sale in meno”, “Con olio d’oliva”, “Fonte di Iodio“, tutte frasi che ci fanno pensare di trovarci di fronte a un cibo salutare anche se la realtà alla fine è molto lontana da quanto si possa pensare. In realtà tutte lefritte confezionateda considerare uno snack da mangiare in rare occasioni per farsi una coccola dal punto di vista del gusto, perchéaltamente caloriche, ricche di sale e grassi, povere di micronutrienti, fibre e proteine.Diventa fondamentale scegliere legiuste a prescindere da quelle chedelle semplici trovate di marketing.