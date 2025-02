Ilrestodelcarlino.it - Parte la raccolta fondi per i frati dopo il furto sacrilego al convento

Nelle chiese di Santarcangelo, venerdì, centinaia hanno pregato per loro, seguendo l’invito fatto dal vescovo. Ma la solidarietà aicappuccini di Santarcangelo,ildel tabernacolo (avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì) è arrivata da ognidel Riminese e non solo. "Ci hanno scritto e telefonato in tantissimi – conferma padre Francesco Pugliese, rettore del– E molti si sono anche già offerti di aiutarci". Lo stesso hanno fatto i fedeli che frequentano abitualmente ildei cappuccini. Il vescovo Nicolò Anselmi l’ha detto da subito: quello compiuto a Santarcangelo non è stato un semplice, ma una vera e propria profanazione, probabilmente "l’opera di satanisti". Chi si è introdotto nelnon ha toccato nient’altro. Ha portato via soltanto il tabernacolo e la pisside, il vaso dove erano conservate le ostie consacrate, dalla sala attualmente adibita daialle messe e alle altre celebrazioni (la chiesa è ancora chiusa per i lavori di ristrutturazione in corso al).