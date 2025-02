Sololaroma.it - Parma-Roma streaming gratis: Live in diretta e formazioni

La 25ª giornata di Serie A offre una sfida cruciale per entrambe le squadre:si affrontano allo Stadio Tardini domenica 16 febbraio alle 18:00, in un match che potrebbe incidere sia sulla lotta per la salvezza che sulla corsa all’Europa.I padroni di casa, guidati da Fabio Pecchia, stanno vivendo un periodo difficile, con tre sconfitte consecutive che li hanno spinti in piena zona retrocessione. Attualmente terzultimi con 20 punti, i Ducali hanno un disperato bisogno di una vittoria per restare agganciati al treno della salvezza.Dall’altro lato, ladi Claudio Ranieri arriva a questa sfida con un obiettivo chiaro: consolidare la corsa ai posti europei. Dopo due vittorie consecutive in trasferta, i giallorossi vogliono continuare la striscia positiva e raccogliere altri tre punti lontano dall’Olimpico per avvicinarsi alle zone nobili della classifica.