Parma-Roma, i convocati di Pecchia: tanti assenti, torna Valenti

A breve il Tardini si illuminerà per permettere alla sfida tradi andare in scena. Il match, che inizierà alle ore 18:00 del 16 febbraio, sarà valido per la 25ª giornata di Serie A e rappresenta per entrambe le formazioni un’occasione da non perdere per portarsi a casa tre punti imporper la classifica. Per questo match i due allenatori si ritroveranno a centellinare le energie, in particolar modo Claudio Ranieri che si ritroverà anche a fare a meno di Cristante, che salterà il match per squalifica. L’allenatore delFabioha diramato la lista deiper il match contro la. Balzano all’occhio i nomi die Marcone che rientrano tra i disponibili. Il difensore argentino sembra aver recuperato dall’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di prendere parte alla sfida contro il Cagliari.