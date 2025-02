Sololaroma.it - Parma-Roma, formazioni ufficiali: Soulé e Shomurodov in attacco

Tutto pronto allo stadio Tardini per il match tra, valido per la 25ª giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18:00. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Porto nell’andata dei playoff di Europa League, i giallorosso vogliono riprendere il loro cammino in campionato, dove hanno conquistato 18 punti nelle ultime 8 giornate, risalendo fino alla nona posizione in classifica (a -12 dal quarto posto).Davanti, ci sarà unalla disperata ricerca di punti per la corsa salvezza. I ducali si trovano al terzultimo posto con 20 punti e hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, di cui le ultime tre consecutive contro Milan, Lecce e Cagliari. La, invece, è alla ricerca del terzo successo consecutivo in trasferta dopo le vittorie contro Udinese e Venezia.