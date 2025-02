Sololaroma.it - Parma-Roma e quel sapore di Scudetto: la rimonta di Batistuta lancia Capello

Quando l’avversario di turno si chiama, la mente del tifoso dellatorna sempre indietro nel tempo fermandosi al 2001, anno dello, che i giallorossi hanno conquistato proprio grazie ad una vittoria per 3-1 allo Stadio Olimpico contro i ducali. La sfida odierna, in programma alle ore 18 allo Stadio Ennio Tardini, non metterà punti in palio per il titolo, ma sarà ugualmente fondamentale per la formazione di Claudio Ranieri, chiamata ad andare a caccia dei tre punti per rispondere ai successi di Bologna e Milan, restando così in scia alla zona europea.Momento estremamente delicato della stagione della, che nelle prossime settimane si potrebbe giocare gran parte del proprio destino affrontando squadre di bassa classifica, contro le quali servirà massimizzare al meglio la quantità di punti, per presentarsi al rush finale – in cui ci saranno numerosi scontri diretti – ancora in corsa.