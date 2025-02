Sport.quotidiano.net - Parma-Roma 0-1: una gemma di Soulé su punizione abbatte i ducali (in 10 per un'ora)

16 febbraio 2025 - Due giocate per chiudere la gara in pochi secondi. Il genio di Matiasvale i tre punti per la: è lui a guadagnarsi l'espulsione di Leoni, ed è sempre lui a realizzare il gol meraviglioso suche decide la gara. Al Tardini i giallorossi si impongono per 0-1 contro uncoraggioso e battagliero, nonostante l'uomo in meno, cadendo solo per colpa di unasu tiro da fermo. Cronaca del primo tempo Pecchia conferma praticamente tutte le indiscrezioni della vigilia nella sfida contro i giallorossi. C'è Suzuki in porta con Vogliacco e Leoni a comporre la coppia centrale in difesa, mentre Delprato e Valeri corrono sulle corsie. Keita e Bernabé saranno i due mediani, mentre Sohm agisce più vicino alla trequarti nella linea con Man e Cancellieri alle spalle di Bonny.