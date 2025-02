Internews24.com - Parma Roma 0-1, Soulè regala la vittoria ai giallorossi. La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione0-1,laai. Laper, dopo il match appena terminatoFinisce qui, penultima gara di questa domenica di Serie A, valida per la 25a giornata. Match dello stadio Tardini terminato con il risultato di 0-1 per la squadra di Ranieri. Gara difficile per i, che hanno potuto sfruttare subito della superiorità numerica, vista anche l'espulsione di Leoni nei ducali. Poiin vantaggio subito dopo con un gol dell'ex bianconero, Matias. In attesa di Juve Inter, ecco comela.Napoli 56 (25)Inter 54 (24)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)Juventus 43 (24)Fiorentina 42 (24)Bologna 41 (24)Milan 41 (24)37 (25)Udinese 33 (25)Torino 28 (25)Genoa 27 (24)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)Lecce 25 (25)Verona 23 (25)Empoli 21 (24)20 (23)Venezia 16 (24)Monza 14 (25)