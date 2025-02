Sololaroma.it - Parma-Roma 0-1 LIVE: magia di Soulé, fine primo tempo

Dopo il pareggio con il Porto in Europa League, lasi prepara a riprendere il proprio cammino in campionato. I giallorossi affronteranno ilnella 25ª giornata di Serie A, che andrà in scena a partire dalle ore 18:00 del 16 febbraio. I giallorossi sono alla ricerca della terza vittoria esterna consecutiva, mentre i ducali necessitano di punti vitali per la salvezza. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita. 2 minuti fa16 Febbraio 2025 18:48 18:4848? –Finisce iltra, dopo 3? minuti di recupero: giallorossi in vantaggio grazie alladisu punizione.4 minuti fa16 Febbraio 2025 18:46 18:4647‘ – Ci prova da fuori area Paredes, che colpisce male e la manda fuori.