Juventusnews24.com - Parma Roma 0-1: a Ranieri basta un capolavoro di Soulè, i giallorossi espugnano il Tardini

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews240-1: aundi, iile accorciano sui piazzamenti europei. Tutte le novitàTermina 1-0 in favore dellail match in programma aldi. A decidere la sfida è stata una vera e propria magia ad opera di Matias, ex Juventus che in estate è passato proprio ai.La squadra difa così un grande passo in avanti in classifica, consolidando il nono posto e accorciando sui piazzamenti europei dopo i risultati anche sorprendenti di questa giornata di campionato.Leggi su Juventusnews24.com