Sport.quotidiano.net - Pari subito nel recupero. Cremonese, beffa e accuse: "Da Vazquez insulti razzisti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

BARIIlrdo autogol di Bianchetti innega la vittoria a unacalata alla distanza. A Bari finisce 1-1 con i grigiorossi che rimangono al quarto posto, senza riuscire però ad accorciare sullo Spezia. In più nel post-partita scoppia il caso(nella foto): il tecnico dei pugliesi Longo accusa l’attaccante di aver offeso con epiteti gravementeMehdi Dorval. "Mi dispiace enormemente per il mio giocatore - dice -. Non possiamo essere omertosi. Gli ha detto “n.o di m.a“ e Dorval ha perso la testa".Sul campo, Stroppa può gioire per il primo gol del neo-acquisto Valoti, ma deve lavorare sul calo finale. Nel primo tempo è molta più. Un gol di Nasti annullato per fuorigioco al 19’ e almeno altre quattro occasioni. Al 20’ cross di Vandeputte per Azzi che batte a colpo sicuro di testa, trovando la deviazione di Favasuli.