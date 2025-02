Papa Francesco a letto senza Sanremo come sta il pontefice che aveva tutti i valori sballati L’ordine dei medici | Niente Angelus

Leggi su Open.online

ha passato una notte tranquilla, cosìquella precedente, ricoverato dal 14 febbraio al policlinico Gemelli di Roma per il protrarsi della bronchite.finale diper Bergoglio, che ha seguito i consigli deisul riposo assoluto. Nella stanza dei Papi al decimo piano, ilsi sarebbe concesso solo uno sguardo al Tg1 delle 20, per poi mettersi aper tutta la notte.E oggi, domenica 16 febbraio, non ci sarà il consueto, dopodi non fare alcuno sforzo. Dopo ore di tentennamenti, e una timida ripresa delle condizioni di salute, sono stati proprio ia chiarire già da ieri che Bergoglio non deve sforzare la voce. Né tantomeno esporsi al freddo sul balconcino dell’ospedale per recitare l’. Stavolta il diktat è irremovibile: riposo assoluto, altrimenti sarà difficile recuperare e la bronchite cronica potrebbe diventare polmonite.