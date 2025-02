Papa ai fedeli | Ho ancora bisogno cure

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.31 "Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete,mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché hodi un po' diper la mia bronchite".Così ilnel testo dell'Angelus che non pronuncia ma che è stato diffuso. Ilringrazia per l'affetto ricevuto in questi giorni e i sanitari dell' ospedale. Invita a pregare per la pace nei Paesi in guerra. Nella Messa per il Giubileo degli Artisti ha esortato gli artisti"a dare voce a chi non ha voce". "Viviamo in epoca di nuovi muri","voi siete chiamati a costruire ponti".