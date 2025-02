Lanazione.it - Pallavolo ’Peri’ con il Terracina

VOLLEY LaGrosseto Giorgio Peri torna a giocare tra le mura amiche per la seconda volta di fila: oggi alle 18.30 il team di serie B2 femminile ospitaper la sedicesima gara di campionato. Anche quella odierna sarà una sfida salvezza per le ragazze di coach Rossano Rossi che corrono per salvarsi in un campionato difficile.che arriva a Grosseto con la volontà di prendersi punti, come accaduto all’andata quando le laziali in casa vinsero 3-0 contro unaGrosseto che ancora doveva organizzarsi al meglio. Oggi però la squadra maremmana è cambiata molto. I sei punti che dividono le due squadre in classifica non sono tanti, ma definiscono la pericolosità della squadra laziale in vantaggio sulle maremmane con la sesta posizione.