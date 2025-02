.com - Pallanuoto / La Jesina sbanca Perugia (9-13) e la raggiunge in testa alla classifica

Sconfitta invece per la Team Marche che ha perso il derby a Fermo. Sabato prossimoancora in trasferta a Pesaro, Moie in casa contro CivitavecchiaVALLESINA, 16 febbraio 2025 – Nella quinta giornata del campionato di serie C lafa la voce grossa in casa della capolista, imbattuta, Libertas R.N., inanellando la quarta vittoria consecutiva: 9-13. Sconfitta invece per il Team Marche nel derby in casa del Fermo.Serie C –dopo 5° giornataCon i tre punti guadagnati laagguanta gli umbri in, insieme al Tolentino.è una squadra giovane, ma solida e molto fisica, così nasce una partita bella ed intensa, in cui i due schieramenti si affrontano a viso aperto, con un pressing duro, a volte, oltre il consentito.Una partita tirata fino al terzo tempo, quando i leoncelli iniziano a prendere un buon distacco grazie ad un maggiore tasso tecnico, che ha permesso a Mr Iaricci, di ruotare tutti i giocatori, senza perdere intensità e qualità.