Pallamano | Conversano e Cassano Magnago continuano la loro corsa in vetta

La 17esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2024-205 disi è conclusa. Un programma spezzettato fatto di tanti gol ed emozioni ha alimentato la classifica del massimo campionato italiano., entrambe impegnate in casa, non sbagliano: vittoria 43-27 sullo Sparer Eppan per i pugliesi e 39-15 per i lombardi sul Secchia Rubiera; mentre nel posticipo domenicale Sassari ha superato 22-20 il Pressano.Largo, ma questa volta in trasferta, il successo del Teamnetwork Albatro sul Camerano (24-34). Pirotecnico il pareggio 32-32 degli Alperia Black Devils con il Bolzano. Strettissimi invece i gap con cui il Bressanone ha battuto 37-35 il Macagi Cingoli nell’anticipo e Chiaravalle ha superato Fasano 24-23.La classifica aggiornata:28 pti,28, Raimond Sassari 27, Teamnetwork Albatro 25, Alperia Black Devils 25, Bolzano 23, Brixen 17, Junior Fasano 15, Sparer Eppan 13, Publiesse Chiaravalle 12, Pressano 11, Macagi Cingoli 6, Camerano 6, Secchia Rubiera 2