.com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle sogna ancora: all’ultimo secondo batte Fasano 24-23

Leggi su .com

Con missile di Hammouda allo scadere la squadra di Guidottii campioni d’Italia: +6 dalla zona play-out, 16 febbraio 2025 – Lai campioni d’Italiatiro. Un missile di Hammouda fa esplodere il PalaSport di, pieno in ogni ordine di posto. I biancoblu superano la Junior24-23 e centrano la terza vittoria consecutiva in Serie A(+6 sulla zona playout).LA GARA Il pubblico è quello delle grandi occasioni, non c’è spazio nei gradoni del palazzetto. Ma non potrebbe essere altrimenti: gli ospiti sono i campioni d’Italia in carica, con un paio di defezioni dell’ultimo minuto. Ma anche ladeve rinunciare al lungodegente Francisco Cuello e a Patricio Verdino, vittima di un brutto infortunio.