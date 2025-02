.com - Pallamano A Gold / Camerano lotta ma non basta: l’Albatro Siracusa vince 24-34

I gialloblù di Tedesco inseguono per tutto il match e devono alzare bandiera bianca. La zona salvezza diretta è ora distante 5 punti alla vigilia del derby contro Cingoli, 16 febbraio 2025 – Lacede 24-34 contro. I ragazzi di coach Beppe Tedesco contro la quinta forza del campionatono con le unghie e con i denti ma alla lunga devono arrendersi. Un risultato che non racconta il reale andamento del match, visto che nel primo tempo i gialloblù hannoto ad armi pari contro i rivali siciliani, mostrando delle delle buone trame offensive gioco. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo gli ospiti sono riusciti a scavare un primo solco e ad andare al riposo lungo 15-21. Nella ripresaparte subito forte conche non riesce a trovare le contromisure e i rivali allargano la forbice arrivando fino al +10.