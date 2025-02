Internews24.com - Palladino fa mea culpa dopo Fiorentina Como: «Non sono riuscito a trasmettere le energie giuste. Dopo l’Inter abbiamo avuto…»

di RedazioneL’allenatore della, Raffaele, ha voluto dire la suala sconfitta rimediata in campionato contro ilIntervenuto ai microfoni di Daznla sconfitta rimediata oggi contro il, Raffaele, tecnico della, ha analizzato così cosa non è andato. Brutta prestazione per la Viola, che era reduce dal KO di lunedì scorso contro.SUL KO DI OGGI – «E’ stata una partita negativa, nonleper fare una grande partita. Mi prendo le responsabilità, faccio i complimenti al, venire qui e giocare con personalità. Siamo partiti bene, nei primi 10?avuto due chance per sbloccarla e poi ci siamo sfilacciati, allungati, innervositi.preso un gol su una lettura difensiva sbagliata, loro siabbassati nella ripresa, si è giocato poco per tante interruzioni, è una partita negativa che analizzeremo, cercheremo di riscattarci nella prossima».