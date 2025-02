Cataniatoday.it - PalaBattiato di Acireale, il sindaco Barbagallo: "Diffidiamo chiunque a promuovere eventi nella struttura"

Leggi su Cataniatoday.it

Ildi, Roberto, interviene nuovamente sulla questione del, ribadendo che lanon è attualmente disponibile per ospitarea causa dei lavori in corso. Nonostante le comunicazioni formali inviate agli organizzatori, risultano ancora in vendita.