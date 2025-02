Juventusnews24.com - Pagelle Potenza Juventus Next Gen: Afena-Gyan decisivo, lampi di Adzic. Delude Comenencia

di Enrico PecciGen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie C 2024/25Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 2024/25.Daffara 6,5 – È incolpevole sul gol subito, ma la sua firma la mette sempre: a fine primo tempo compie un grande intervento per salvare il risultato.Villa 6 – Buona prestazione, senza sbavature, fino al cambio forzato per infortunio. Dal 34? Mulazzi 6,5 – Entra subito nel vivo del match ed è incisivo anche in fase offensiva. Suo l’assist per l’1-1 di.Scaglia F. 5,5 – Poteva fare sicuramente meglio in occasione del gol subito, con Schimmenti che lo sorprende alle spalle. È condizionato anche dal cartellino giallo rimediato ad inizio ripresa.