Pagelle Parma-Roma 0-1 voti e tabellino | Soulé su punizione e Ranieri risale la china

Blitz ae arriva la terza vittoria consecutiva in trasferta per la, che dopo aver invertito un trend che l’aveva portata a un digiuno monstre lontano dall’Olimpico, ora non vuole più fermarsi e prova anche a risalire lain classifica per una complicata rimonta europea. Al Tardini si mette tutto bene intorno alla mezzora per, imbattuto da nove partite in campionato: un rigore diventadal limite, ma con il rosso per Leoni che mandadalla zolla preferita per una conclusione magica a giro che ricorda, ma alla lontana, persino le gesta di Maradona. E’ su questo gol che gli ospiti costruiscono la vittoria, giocando non benissimo nel secondo tempo, preparandosi così al meglio per il ritorno contro il Porto; gli emiliani sono invece in crisi nera e nel 2025 hanno conquistato soltanto due punti in sette partite, per Pecchia ci sarà da lavorare per uscire dalla zona retrocessione.