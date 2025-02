Dailymilan.it - Pagelle Milan-Hellas Verona, Rafael Leao torna decisivo, Santiago Gimenez è un cecchino. Tutti i voti

Leggi su Dailymilan.it

Nelledi, i principali quotidiani sportivi premiamocome i migliori dei rossoneri.Ila vincere due partite in campionato, cosa che non succedeva da settembre. I rossoneri di Sérgio Conceição vincono una partita davvero complicata, il gioco continua a non convincere e i rossoneri ottengono i tre punti grazie alle giocate dei singoli.I cambi dalla panchina hanno svoltato la partita, l’ingresso die Alejandro Jimenez sono stati determinanti per la vittoria dei rossoneri. Lo spagnolo con uno scavetto magico ha servito il portoghese che ha visto in mezzo l’attaccante messicanoche tutto solo di testa ha insaccato.fa due su due View this post on InstagramA post shared by AC(@acè un