Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PARMA-ROMA 0-1: il riscatto di Soulé e Shomurodov. Leoni errore pesante

Voti e giudizi del match del ‘Tardini’ valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Matias Soule (LaPresse) – calciomercato.itTOP Suzuki 7: la parata su Salah Eddine è qualcosa che si racconta ai nipotini. Impossibile spiegare e capire come abbia fatto. Ma non è casuale, perché è lui a tenere a galla fino alla fine il, sul tiro precedente dima poi si supera pure su Pellegrini. Sempre sicuro in uscita. Non basta.Delprato 6Vogliacco 5,5. Dal 66? Lovik 5,5FLOP4,5: il motivo non serve spiegarlo. Un’ingenuità che costa carissima a unche poteva fare male a questaun po’ rimaneggiata e con la testa magari già al Porto. In un momento e una classifica così (terzultimo posto), unsanguinoso che può pensare come un macigno sulla salvezza.